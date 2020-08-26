「騙扁小子」黃琪佯裝香港首富李嘉誠等名人祕書或律師四處關說、詐騙，不法獲利4900萬元及日幣2億餘元，遭依詐欺、洗錢等多條罪名起訴。黃雖在移審庭上泣訴自己不會逃亡，但台北地院仍裁定羈押，可抗告。

北院裁定指出，黃琪（本名黃照岡）雖承認起訴客觀事實，卻始終否認犯行，但綜觀檢方所列事證，黃涉嫌重大、罪數非少、犯罪所得高，若經判刑確定，除刑責甚重，也將有高額刑事沒收及民事求償責任，足認黃有強烈逃亡動機。

此外，黃琪常以身體欠佳為由拖延訴訟程序，有遇事逃匿的習性，且較一般人有較強海外滯留的能力，恐潛逃國外，規避審判及刑罰；黃經常假冒名人或以類似手法行騙，也有反覆實施之虞。

法官指出，本案仍待相關證人、證物調查釐清，若黃琪日後無法遵期到庭，造成訴訟延宕，考量嚴重程度、犯罪所得超過1億，刑責恐怕不輕，黃卻稱只能提供1、200萬元保證金，顯然不成比例，無法替代羈押，故認定現階段仍有羈押必要。

不過，法官認為檢察官於偵查期間已訊問相關證人，僅黃琪的林姓男友未到庭，本案既然已起訴，應認檢方證據已調查完畢，因此沒有禁見必要。

(中時 )