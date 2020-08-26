徐若瑄日前為新歌《再見錯的人》宣傳，與多位YouTuber合作大聊感情觀，分享昔日抓姦某任男友偷吃小三的痛苦經驗，她說當男友門一打開，就有一股味道往她臉上噴過來，那個畫面讓她至今難忘。

徐若瑄日前接受YouTuber「SKimmy 你的網路閨蜜」訪問，大爆昔日遇過渣男經驗，「我都已經到他家門口了，看著裡面的電燈是亮的，電視也開的，他說他不在家，跟朋友在外面吃飯。」

徐若瑄一邊心痛聽著裡面聲音，一邊按著門鈴請男友開門，「門一開有一陣泡完澡的香氣跟菸往我的臉上噴過來，我太難忘了，因為那個味道我都還記得。」徐若瑄說自己當下全身發抖，鼓起勇氣走進去，只為了要看到是誰在裡面，而結果就如她所想，真的有個女的在裡面。

其實先前徐若瑄也在YouTuber「那個女生kiki」分享過這個讓她心痛的故事，她說她進門確定小三真的很漂亮，於是毫不留念地馬上轉身走人，也告別這個渣男。徐若瑄說，因為這個畫面在她腦海永遠無法抹去，如果原諒對方偷吃，她今後在生活中一定會不停刁難他，會非常沒安全感，生活也一定會有問題。不過也正是因為徐若瑄勇於告別不對的人，後來才能遇到真愛，她的現任老公、新加坡富商李雲峰。

(中時新聞網)