一年一度的《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」今(26)日盛大舉辦頒獎典禮，國泰世華銀行及國泰證券奪下好成績，國泰世華銀行摘下《今周刊》最佳財富管理銀行第一名，同時獲頒最佳財富管理形象獎，國泰證券也奪下最佳永續發展獎殊榮！

這也是國內唯一來自銀行、券商、理專、營業員以及第三方調查，全方位進行的財富管理評鑑，針對財富管理最新趨勢、業界動態，以及消費者回饋進行調查，

國泰世華銀行以「超前部署，敏捷應對」的財富管理策略，於《今周刊》「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選中脫穎而出，拿下「最佳財富管理銀行第一名」，同時囊括「最佳財富管理形象獎」兩項大獎肯定，成為本次評鑑大贏家。

國泰世華銀行總經理李偉正領獎時表示，客戶託付的經常是對長遠未來的規劃，例如退休生活、企業和家族的延續與傳承，甚至是社會回饋的公益行動。秉持著同理心、無懼改變的勇氣和想像力，國泰世華銀行的財富管理團隊與客戶建立起長期且深厚的互信關係，確實做到了超前部署，陪伴客戶完成人生各階段目標」。

國泰世華銀行財富管理團隊以守護客戶資產為首要任務，面對低率高波動的大環境，以及全球租稅制度變革等劇烈改變，驟然提升的不確定性使財富管理面臨重大挑戰；然而，貿易戰、科技戰、疫情戰也使台灣成為備受全球投資人矚目的焦點，資金版圖的大挪移更為台灣財富管理業務迎來千載難逢的機遇。

國泰世華銀行財富管理團隊打造縝密的風控機制，在金融市場波動劇烈更甚以往之際，確實做到源頭隔離風險、依據客戶屬性及理財目標靈活評估投資組合適配性，並落實投後追蹤管理，協助客戶即時辨識風險與機會，建構健康的資產體質，成功在今年上半年寫下財管收入業界第一、理財商品銷量突破三年新高的亮眼成績。

國泰證券在ESG的積極作為則受到今周刊財富管理銀行暨證券評鑑肯定。2020年，國泰證券在ESG積極作為，偕子公司國泰期貨與國立臺北大學產學合作，一同為國內上市櫃公司ESG研究投注心力，滿足台灣投資市場個股ESG研究缺口。

國泰證券指出，ESG已成為全球主權基金與大型投資機構進行投資決策時，非財務評等的重要分析項目，過往國泰證券憑藉著深厚的研究實力，協助機構法人進行投資與交易，2020年深化ESG研究及推廣，為國內投資機構與上市櫃企業精進ESG建構有效的溝通橋樑、促進整體社會重視永續發展，邁向全球永續環境正向循環的目標與願景。

此外，有鑑於全球持續低利環境，國泰證券希望運用核心業務能力協助終端投資人長期累積屬於自己的一桶金，盡一份企業ESG責任。國泰證券看見近年來市場小額投資需求的興起，積極建置兼具多元性及完整性的數位證券投資平台不遺餘力，提供低投資門檻數位金融服務，舉凡台股定期定額與美股定期定股等，成功打中市場需求，至今深獲小資族高度喜愛，截至2020年7月底止，國泰證券在台股定期定額投資金額市占率已衝上三成表現。未來，國泰證券將持續致力服務小額投資人，力行實踐券商普惠金融的社會責任。

(旺報 )