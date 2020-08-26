組改問題引發關切，朝野立委都希望NCC的監理業務不要併入未來的數位發展部，政院知情人士說，國家通訊傳播委員會NCC是獨立機關，未來仍將保留監理業務，不會裁撤。
數位發展部架構未明，外界關切NCC與相關部會整合組建數位發展部，將失去原先獨立機關的公正客觀。知情人士說，未來數位發展部，僅是將NCC與產業發展相關的業務移撥。
知情人士說，NCC不會消失，只是將與產業發展、科技相關的業務移撥到數位發展部，未來可「專心監理」。不過，對於數位發展部的組成，知情人士也保密到家，說現在還無法公開。
蘇揆上午受訪時說，政府組織會與時俱進，所有的政府組織應該怎樣做比較好，我們都一直在盤點，那未來如果有各方面研擬大家一致意見後，自然會送請立法院同意。
知情人士則表示，目前組改有關的內政部、交通及建設部、經濟及能源部、環境資源部、農業部等組織法都已到盤整完成階段，有機會在立法院開議前送出，交由立法院審議。
(中時 )
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