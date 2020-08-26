新北市長侯友宜26日晚間宴請轄區立委爭取預算，侯友宜在餐敘致詞時，特別強調去年前瞻一期中央只補助新北爭取的7％，希望委員能夠協助爭取前瞻二期，讓新北建設更好。

侯友宜會前受訪指出，這次邀請委員來，主要是把這段時間工作跟委員報告，有很多議題要麻煩立委反應，拜託立委爭取資源。

侯友宜說，尤其這次前瞻2.0仍然需要立委就整個軌道建設、城鄉建設、水環境、數位、教育等等協助，希望能夠發揮大家統合的力量，跟新北市站在一起，全力爭取行政資源來建設新北市

被問到是否劍指下一步，侯友宜強調，他現在就是新北市長，一切已現在工作為最重要，他現在只有一件事，就是好好做事，努力做事，讓新北市能夠往前大邁進。

有媒體民調顯示聲量第一甚至超越蔡英文，被問到之後有無考慮角逐黨主席，侯友宜說，謝謝大家給他很多鼓勵跟鞭策，認為自己在新北市還有很多沒有做好的地方，敬請新北市民給他多多批評，希望好還要做到更好，所以當前還是把新北市長工作做好。

截至傍晚7時30分，僅三重選區立委余天尚未出席，其餘選區立委都有參加。

(中時 )