9月起的台北六福萬怡酒店將洋溢著一股浪漫的「藝國氛圍」，以「藝文共創體驗平台」為集團新定位的六福旅遊集團，將自9月5日至12月5日止，每月第一個周六19點30分在台北六福萬怡酒店的大廳酒吧推出共四場「阿根廷探戈夜」音樂會，為繼推出全台首創結合MR科技及IP音樂的沉浸式劇場之後，第二波具有藝文氣息的藝文活動。

將在六福萬怡酒店舉辦的「阿根廷探戈夜」音樂會，邀請到國家級樂團Tanvolution，由德國克林根塔爾國際手風琴大賽首獎得主吳詠隆所帶領，集結平時於世界各地表演的台灣音樂家們，以精湛的技術詮釋帶有豐富情感的阿根廷探戈音樂，樂曲中帶有迷幻及絢麗色彩，將全面魅惑聽眾的感官，每張票只要799元，還可於現場點300元飲品，聽眾宛若身至異國酒館內享受世界級音樂表演，跟著樂曲在座位上搖擺身軀，來一場不喝酒都會醉的放鬆夜晚。

阿根廷探戈音樂原本附屬於舞蹈，為功能性居多的伴奏配樂，有著魔幻且性感的獨特魅力，後來又慢慢發展成可獨立欣賞的器樂曲。Tanvolution為一群熱愛探戈音樂的台灣音樂家組成，由師事班多鈕手風琴大師 W.Rios、R.Mederos的吳詠隆擔任團長，還有專精於小提琴、鋼琴、低音提琴等樂器的4位優秀音樂家，將情感細膩刻畫成樂音，表現出有別於古典音樂的濃烈情感及層次，全團曾遠赴阿根廷、北京等各地的國際探戈節演出。今年六福旅遊集團特別邀請Tanvolution蒞臨台北六福萬怡酒店，分別於9/5、10/3、11/7、12/5帶來4天魅力四射的「阿根廷探戈夜」，表演曲目從傳統探戈樂曲到皮亞佐拉大師的作品，再經過樂團重新編曲詮釋，現場觀眾將跟著樂曲鋪陳逐漸沉浸在聽覺與視覺的震撼裡，也同時體會到阿根廷探戈優雅神祕與狂野奔放的內涵。

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