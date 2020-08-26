美國經濟諮商會公佈最新數據顯示，美國8月消費者信心指數繼續下滑，從7月的91.7降至84.8，創6年新低。經濟學家認為，消費者對於美國經濟前景和個人財務狀況的擔憂正在加劇，這給那些認為美國經濟能夠實現可持續復甦的觀點澆了一盆冷水。

美國經濟諮商會報告指出，美國8月消費者信心指數報84.8，連續兩個月出現下滑，不僅低於市場預期的93，甚至低於4月疫情肆虐時的85.7，創下2014年以來最低水平。而7月消費者信心指數則從92.6下修至91.7。

與此同時，8月消費者現況指數自7月的95.9下滑至84.2，消費者預期指數自7月的88.9下滑至85.2。

報告顯示，消費者對於短期前景持悲觀態度。事實上，部分受訪者認為，短期內不太可能進行大筆採購，預計購買大型家電的人數比例降至44.8%，為2015年以來最低，計劃購買汽車的比例則降至9.7%。

此外，預期收入增加的消費者比例從7月的14.8%降至8月的12.7%，預期收入下降的消費者比例從7月的15.8%升至8月的16.6%。而認為難以獲得工作機會的消費者比例自7月的20.1%升至8月的25.2%。

對於一系列悲觀的數據，美國經濟諮商會經濟指標高級主管林恩·佛朗哥表示：「消費者支出近月來有所反彈，但消費者對於美國經濟前景以及自身財務狀況的擔憂已經加劇，可能導致未來幾個月的支出降溫。

路透社分析稱，美國經濟諮商會報告消費者信心指數連續兩個月下滑，給同日出爐、創近14年來新高的房屋銷售數據蒙上了一層陰影。

美國商務部8月25日發佈最新數據顯示，今年7月美國新屋銷售季調後環比上漲13.9%，達90.1萬戶，大幅超過市場預期的78.5萬戶，創2006年12月以來新高。而6月美國新屋銷售總數由77.6萬戶上修至79.1萬戶。

需要指出的是，美國新屋銷售數據連續數月上漲的表現，從經濟基本面來看有些反常。分析師指出，這與聯準會的量化寬鬆政策密不可分，因為低利率環境刺激了美國人的購房需求。

抵押貸款融資機構房地美的數據顯示，30年期固定抵押貸款利率目前平均為2.99%，接近1970年代初的水平。美國房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．雲指出：「創紀錄低的抵押貸款利率正將更多買家帶入市場。」

「今天的數據告訴我們，雖然一些幸運的工人能夠買到新房，但還有數百萬人無法負擔生活必需品和房租，尤其是在聯邦政府取消每週600美元的額外失業補助後。」三菱日聯金融集團駐紐約首席經濟學家克里斯·魯普基表示，「消費者處於一年來最憂慮的時期，這給經濟可持續復甦的想法澆了一盆冷水。」

根據紐約聯儲此前發佈的一項調查，在對勞動力市場的前景預期連續兩個月改善後，美國人在7月已經變得更加悲觀。調查顯示，消費者認為未來一年失去工作的平均可能性從6月的15%升至7月的16%，高於2019年14.3%的平均水平。

由於美國民眾正在努力應對高失業率、新一輪紓困計劃難產，以及美國大選帶來的不確定性，不敢花錢成為常態，消費者信心必然受到影響。特別是國會兩黨就新一輪救助法案僵持不下，已對美國零售市場形成衝擊。

在第一輪救助措施到期後，雖然各地已經著手按照川普總統8月8日的行政令發放「縮水版」的額外失業補助，但由於每週補助金額已被削減至300美元，經濟學家估計，這將使8月的零售額減少約500億美元，同時對美國經濟的主要驅動力——消費者支出形成制約。

一些經濟學家此前致信美國決策者，呼籲根據失業率等特定經濟指標自動發放刺激性補貼，直到有充分證據顯示經濟正在復甦。「在第一輪經濟衝擊中，直接派發的現金是幫助許多人挺過幾個星期難關的救命錢。」這些經濟學家寫道，「即便在企業開始復工、就業開始恢復之後，仍將存在明顯的經濟後續效應，如果人們沒錢可花，需求將繼續低迷。」

個人消費支出約占美國經濟比重的七成，是拉動美國經濟增長的主要引擎，也是維持市場信心的關鍵支柱。經濟學家普遍認為，考慮到大批美國人收入枯竭，並對健康安全缺乏信心，美國消費者支出短期內很難恢復正常水平。在這種情況下，正如聯準會主席鮑爾此前指出的那樣，在公眾確信疫情得到控制之前，美國經濟是不可能完全復甦的。

「隨著消費者信心減弱、就業增長停滯，以及聯邦失業補助減少，在缺乏更多支持措施的情況下，有可能出現一段時間的經濟活動疲軟。」荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利表示，「這更加堅定了我們的觀點，即V型復甦不會發生，美國經濟在2022年中期之前不太可能恢復所有損失的經濟產出。」

(中時新聞網)