綠委吳秉叡說，各區立委都會全力爭取預算。（葉德正攝）

新北市長侯友宜26日宴請12席轄區立委，民進黨立委蘇巧慧說，新北市立委為新北市爭取預算天經地義，不過被問到侯友宜是否劍指下一步，蘇巧慧直言「侯市長的規畫應該問侯市長」，避談政治。

蘇巧慧說，侯市長主動邀約，希望能夠交流新北各項建設，她非常樂見，她關心的議題包括滯洪池、停車場、捷運樹林萬大線、鶯歌城鎮改造等都是很大的項目，她在中央可以協助爭取預算，但是在地方如何執行規畫協調，還是需要地方政府，有這樣的聚會對新北市民是好事。

綠委吳秉叡則說，國家資源不可能是無限，錢要花在刀口上 新北市各區立委都會爭取預算，也會有優先順序。

吳秉叡說，他這次關心議題是新莊地方台65線增設砸道出口，之前已跟工程委員會討論過，有些細部設計要由新北市交通局設計，現在初步設計出來工程會還有一些意見，希望新北市交通局速度加快。

據媒體最新民調，新北市長侯友宜是六都首長裡好感度第一名，侯友宜表示，謝謝大家都非常關心新北市，他只有一個態度，做好新北市所有的市政，市民需要他做哪些重要的建設，以及推動哪些事項，他都會全力以赴，不管外面如何看待，鼓勵也好、鞭策也好，全心全意把新北市做到安居樂業，不辜負市民所託付。

(中時 )