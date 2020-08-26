桃園市「租金補貼」即將於8月31日截止申辦，8月4日開辦至今已逾有1萬3000戶民眾提出申請，今年第一梯次計畫戶數有1萬4167戶，呼籲民眾把握最後申辦機會。

桃園市政府為減輕民眾居住負擔，今年起降低家庭成員所得標準門檻，每人每月平均所得低於3萬8203元即可申請；另外為照顧非設籍桃園但在本市打拼的租屋族，特別放寬設籍限制，只要在桃園承租者皆可申請，讓桃園成為租屋族落腳的最佳選擇。

住宅發展處表示，「租金補貼」每年皆需重新申請，截至目前為止，108年度申辦租金補貼合格戶，目前尚有6000戶未提出申請，請民眾把握自身權益儘速前往住宅處、各區公所送件申辦，或以線上申請。

租金補貼申請資格經審查通過，最快於明年1月起每月核撥租金補貼共計12個月，每月最高補貼4000元整，單身青年則為每月最高補助3200元。

鼓勵愛心房東將房屋出租給租金補貼合格戶作為公益出租人，房東不必擔心因此增加額外稅賦負擔，若出租人同時為所有權人，可享有房屋稅、地價稅適用自用住宅稅率，綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅優惠。

另外近2年內購屋者或持有核發使用執照超過10年的住宅，有修繕資金需求者也有好康福利，「自購住宅貸款利息補貼」最高可補助210萬元貸款金額的利息，補貼貸款利息最長達20年，「修繕貸款利息補貼」最高可補助80萬元利息，補貼貸款利息最長達15年，但要注意這兩種補貼只能向戶籍地縣市政府提出申請。

住宅發展處莊敬權處長提醒，如有相關問題，請撥打住宅發展處諮詢電話：(03)3324700轉5，皆有專人提供熱誠服務。請本市有租屋、購屋或修繕房屋貸款利息補貼需求之市民把握時效提出申請。

(中時 )