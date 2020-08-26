高雄市長補選結束後至今已逾2周，不意外由民進黨候選人陳其邁拿下，反觀民眾黨提名的吳益政得票率不到5%，也讓柯文哲聲勢面臨極大挑戰。但讓人意外的是，國民黨新北市長侯友宜以73%滿意度力壓群雄，成為全台滿意度第一的政治人物，反而是民進黨現任總統蔡英文滿意度有大幅滑落趨勢。

根據《TVBS》最新發布的民調顯示，侯友宜施政滿意度高達73%，當中不僅國民黨支持者82%滿意，就連民進黨支持者也有78%的支持度，其中以50到59歲選民滿意度最高，達到84%，20至29歲的年輕人也有59%給予肯定。

新北市長侯友宜以73%滿意度奪冠，力壓群雄，其中更有78%民進黨支持者對侯友宜抱持肯定 (圖／本報資料照)

帶領民進黨谷底翻升的總統蔡英文曾在前年九合一大選後一度跌落至15%，但之後不斷攀升，戰勝韓國瑜就職後，滿意度一度攀升到61%，但這次大幅滑落將近1成，剩下52%。分析顯示，各年齡層對蔡英文滿意度都有所下滑，意外的是，下滑最多的反而是20至29歲的年輕族群，從原本74%大幅降低為53%；30至39歲族群也從原本63%降至48%，顯見對於蔡英文近日來的政策，不少人轉趨保守，其中中間選民的滿意度，也由原本的56%降低至41%。

被視為2024民進黨總統大熱門的桃園市長鄭文燦，在這波民調中，滿意度也由58%跌至50%，剛好5成，但依舊是綠營直轄市長鍾滿意度最高者，其次則是台南市長黃偉哲的49%與行政院長蘇貞昌的48%；台中市長盧秀燕強力打擊空汙，目前聲望為45%，排在第七，同時也是藍營第二名；8到9名分別是副總統賴清德43%、新任高雄市長陳其邁42%。

台北市長柯文哲則是此次民調最大輸家，聲望從3年前61%跌落至如今32%，下跌將近3成，其中中間選民滿意度更是降低了41%，從原本67%減至26%。現任國民黨主席江啟臣排名居末，僅有29%。

台北市長柯文哲滿意度狂跌近30%，高雄補選更是重創民眾黨聲勢 (圖／本報資料照)

(中時新聞網)