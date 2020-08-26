在網路上越來越多服飾店老闆娘運用自己火辣的好身材打開知名度，近幾年轉型成為「內衣店老闆娘」的網拍人氣女模Jess，不僅外型亮麗身材也十分高挑，日前曬出自家品牌所推出的泳裝及比基尼辣照，令網友忍不住大噴鼻血。

Jess擁有混血兒般的精緻五官與170cm的高挑身材，加上D級傲人上圍讓她成為各大品牌合作的女模之一。而總是散發健康形象的她，經常在IG上大方分享前凸後翹得好身材，火辣的內衣辣照也經常出現在IG中，因此吸引超過52萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 'JESS'（@jess.02.23）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 下午 10:46 張貼

隨著知名度越來越大，近幾年她也創立個人內衣品牌，專門販售無鋼圈內衣及性感內衣，希望讓每位女性都能穿起來舒適且美麗，夏天時也推出多款性感的比基尼，而她也理所當然的成為品牌模特兒。

在 Instagram 查看這則貼文 'JESS'（@jess.02.23）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 上午 8:51 張貼

在先前公開的照片中，她曾「上空」自拍辣秀蝴蝶結泳裝小丁及美背，近日她又曬出穿著紅色的比基尼辣照展現極致好身材，一雙超長美腿與S型纖腰皆讓網友看得鼻血狂噴，紛紛留言「太辣了」、「背肌線條真性感」、「這身材100分」、「性感又可愛」。

在 Instagram 查看這則貼文 'JESS'（@jess.02.23）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 2:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 'JESS'（@jess.02.23）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 上午 2:52 張貼

(中時新聞網)