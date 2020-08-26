又有颱風即將生成？目前菲律賓東方外海有一個熱帶擾動94W，天氣風險公司總監賈新興表示，從目前資料來看，最快在8月28日左右，有機會發展成第九號颱風「梅莎」。
賈新興在臉書上貼出一張預估圖後提到，從目前的資料上顯示，94W有機會發展成為今年第9號颱風的可能，初步估計時間點在8月28日左右，而歐美模式預測有一致的看法，預估8月31日會接近琉球那霸附近，之後再往長江口外海移動。他說明，要先觀察這兩天的預測趨勢，待周五生成後再來判斷可能的路徑。
氣象專家吳聖宇也在臉書《天氣職人-吳聖宇》上表示，接下來這2-3天除了注意台灣自己的強降雨外，也要觀察菲律賓東方的熱帶擾動發展，由於發展成形的位置將攸關是否會接近台灣的關鍵，但目前變動性還很大，因此等到有比較明確穩定的環流中心後再來判斷會比較好。
另外，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》表示，歐洲模式模擬周五有熱帶擾動發展，颱風未來強度將比「巴威」還強。模擬路徑則經琉球附近、長江口外海、再轉向東北方，但各國模式仍在調整中，有不確定性，應該繼續觀察。
(中時新聞網)
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