又有颱風即將生成？目前菲律賓東方外海有一個熱帶擾動94W，天氣風險公司總監賈新興表示，從目前資料來看，最快在8月28日左右，有機會發展成第九號颱風「梅莎」。

賈新興在臉書上貼出一張預估圖後提到，從目前的資料上顯示，94W有機會發展成為今年第9號颱風的可能，初步估計時間點在8月28日左右，而歐美模式預測有一致的看法，預估8月31日會接近琉球那霸附近，之後再往長江口外海移動。他說明，要先觀察這兩天的預測趨勢，待周五生成後再來判斷可能的路徑。

94W若是成為颱風將會是今年第9號颱風梅莎。（摘自賈新興臉書）

氣象專家吳聖宇也在臉書《天氣職人-吳聖宇》上表示，接下來這2-3天除了注意台灣自己的強降雨外，也要觀察菲律賓東方的熱帶擾動發展，由於發展成形的位置將攸關是否會接近台灣的關鍵，但目前變動性還很大，因此等到有比較明確穩定的環流中心後再來判斷會比較好。

另外，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》表示，歐洲模式模擬周五有熱帶擾動發展，颱風未來強度將比「巴威」還強。模擬路徑則經琉球附近、長江口外海、再轉向東北方，但各國模式仍在調整中，有不確定性，應該繼續觀察。

#預估94W重要時間點 目前位於菲律賓東方外海的 熱帶擾動94W 從目前的資料顯示 有發展為今年第九號颱風的機率 初步估計的時間在8/28左右 目前歐美的模式 在它的預測上有較為一致的看法 預估8/31左右接近琉球那霸附近 之後朝長江口外海移動 先觀察兩天的預測趨勢 等星期五生成之後 再來研判它後續的可能路徑 由賈新興發佈於 2020年8月26日 星期三

(中時新聞網)