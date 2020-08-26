銀行理專監守自盜案頻傳，玉山銀行2020年更是連續爆發二案，年初的一案才剛被罰1,200萬元，7月時又再度爆發理專挪用17個客戶、逾上億元款項。金管會主委黃天牧26日透露，目前已請公司「陳述意見」中，最快9月結果會出爐，是否因累犯而加重懲處？黃天牧指出，要看公司的陳述意見後再判斷。

玉山銀行高雄鳳山分行今年7月爆發一名不肖女理專，疑似因投資失利，違法挪用客戶資金，受害客戶達17名、涉案金額達上億元。該名理專因為被輪調到他行後，原本的客戶發現帳戶有異常，主動向玉山銀檢舉，整起案件才爆發。

由於該起案件爆發時間點是在2020年6月「理專十誡」上路之後，各界關注。玉山銀行是否有按照理專十誡的要求去落實，將會是金管會裁罰的重要因素。

不過，就今周刊26日最新發表的「民眾財富管理行為調查」卻發現，雖然理專監守自盜案層出不窮，但過去二、三年內仍有2.5％到3％民眾會把至少兩項以上的敏感物品（例如存摺、印章、已簽名用印的空白單據、密碼等）交給銀行理專。

黃天牧指出，這問題從以前就存在，金管會也一直呼籲民眾跟銀行都不要有這種事情發生，今年上路的「理專十誡」其實對這部分有很多著墨，因此銀行內稽部門會定期去了解理專是否還有這樣的行為，有的銀行則會用電郵通知客戶不要把個人印鑑資料交給理專。

對於「理專十誡」是否失靈、有漏洞？是否需要精進或強化？黃天牧指出，當年也是因為有一連串理專弊案，所以前主委顧立雄才訂了理專十誡，「法規不必多，重點在於執行。」而且現在才上路不久，應該再觀察一陣子，才能確定是否能被執行。

黃天牧強調，銀行行為跟文化有關，如今銀行生態跟以前已經不同，所以要讓銀行負責人了解，才能「上行下效、風行草偃」，什麼文化展現什麼樣的行為，當然文化不是立竿見影一蹴而成，需要時間累積，一家銀行的永續經營需要好多文化去奠基，「誠信經營」即好的文化。

(工商 )