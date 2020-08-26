新北市長侯友宜26日宴請轄區12席立委，藍委被問到侯友宜藍綠都邀，是否劍指下一步時都強調，新北市藍營立委只有3席，要爭取預算必須藍綠合作，也有藍委指出，新北市人口占全國比例17％，預算要符合比例原則。

藍委洪孟楷示，現實層面國民黨就只有3席，委員都是新北市民選出的立法委員，不要分藍綠，選舉選完了好好為市民打拚是最重要的事。

藍委羅明才說，新北人口佔全國17％，這次前瞻預算至少要爭取到390億，才合乎比例原則，不能要馬兒好又要馬兒不吃草，希望老縣長蘇貞昌能多多照顧新北。

藍委林德福說，新北市有很多重大建設，只要新北市有需求提出來，身為新北一分子都會全力以赴爭取，尤其馬上就要步入高齡化社會，新北目前托老、托嬰都有很強大的需求，他們會全力爭取。

林德福認為，站在地方爭取建設立場，應該要不分黨派，新北人口最多、需求也最大，人口多地方財政不足，新北委員都應該全力爭取。

(中時 )