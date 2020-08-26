就讀台灣大學的一名柯姓男學生，去年11月在宿舍浴室裡，偷拍同學女友洗澡，沒多久就被女子發現，當場放聲尖叫，而柯男被抓包後馬上逃離現場，但他知道事跡已經敗露，因此向同學主動認錯並道歉，最後法官依《竊錄身體隱私部位罪》判拘役40天。

柯姓男學生去年11月19日中午，原本在台大學生宿舍1舍3樓浴室內洗衣服，洗到一半看見同學的女友進浴室洗澡，柯男突然心中起了淫念，進到淋浴間後，拿起手機「由上往下拍」，沒多久受害女子發現不對勁，抬頭看到鏡頭後馬上大叫，柯男慌忙逃離現場，並刪除手機裡的照片。

或許是知道事情隱瞞不了多久，柯男事後遇到同學、還有其女友，隨即承認偷拍，並向他們道歉，主動認錯希望可以獲得原諒。

法官審理此案時，認為柯男犯案後態度良好，原本依《竊錄身體隱私部位罪》，判柯男拘役40天，得易科罰金4萬元，但審酌柯男沒有前科，因為年輕一時衝動才偷拍，且犯案後已向同學女友道歉，具有悔悟之心，因此給予緩刑2年，不過必須接受3小時法治教育，全案可上訴。

(中時新聞網)