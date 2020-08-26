楊鎮浯縣長勘查經武路及環島南路3段改善工程。（縣府提供）

楊鎮浯縣長下鄉聽取鄉親意見，現場溝通道路改善事宜。（縣府提供）

金門因早期戰備需要，道路密度高居全國第一，縣府連年進行路平專案，列為改善交通重要施政。楊鎮浯縣長今（26）日下午帶隊下鄉勘查，強調安全、舒適2大目標，要讓鄉親走出不一樣的感覺。

金門四通八達的公路總長度約380公里，隨著觀光和地方建設需要，近年不僅擴大沿線綠美化，在楊鎮浯縣長主政後，更將推動路平專案列為縣府重要管考事項，包括孔蓋減量、路基改善、路基堅實及不重複開挖、路口行車視線及管線減量淨化，提供安全舒適的行車環境在內。

楊鎮浯縣長下午率同縣府工務處、建設處，偕縣議員李應文、陳志龍與鄉鎮首長下鄉勘查執行成果，地點包括金沙鎮青嶼聚落道路、經武路及環島南路3段改善工程、金寧鄉慈湖路2段改善工程、頂林路和平廣場至古寧國小段改善工程。

楊鎮浯強調，路平專案是持續性，天天都要做的工作，未來要投入更大執行力度，做到好還要更好，包括鄉村聚落都要配合下水工程，鄉村整建，依照合理工序安排和執行目標，訂定有條不紊的進度和期程。

(中時 )