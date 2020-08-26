林姓男子駕駛的休旅車的車頭毀損。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區25日上午發生1件車禍，58歲林姓男子駕駛休旅車，行經岡山區河華路皇家游泳池前，因為煞車失靈，撞上正在停等紅燈的50歲機車騎士余姓女子。警消到場將傷者送醫急救，多處骨折，幸無大礙。

警方調查，研判是林姓男子駕駛的休旅車煞車失靈，所以導致這場車禍。至於詳細事故原因，仍待釐清。警方對雙方進行酒測，兩人都沒有喝酒。

根據監視器畫面，林姓男子駕駛的休旅車快到路口時必沒有減速，直接撞飛余姓女騎士，女騎士倒地不起，機車零件散落一地。網友痛批，這簡直是殺人。

(中時 )