岡山休旅車撞機車 女騎士多處骨折傷重急送醫 20:092020/08/26 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 余姓女騎士的機車被撞，毀損嚴重。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓男子駕駛的休旅車的車頭毀損。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市岡山區25日上午發生1件車禍，58歲林姓男子駕駛休旅車，行經岡山區河華路皇家游泳池前，因為煞車失靈，撞上正在停等紅燈的50歲機車騎士余姓女子。警消到場將傷者送醫急救，多處骨折，幸無大礙。 警方調查，研判是林姓男子駕駛的休旅車煞車失靈，所以導致這場車禍。至於詳細事故原因，仍待釐清。警方對雙方進行酒測，兩人都沒有喝酒。 根據監視器畫面，林姓男子駕駛的休旅車快到路口時必沒有減速，直接撞飛余姓女騎士，女騎士倒地不起，機車零件散落一地。網友痛批，這簡直是殺人。 (中時 ) #休旅車 #機車 #煞車 #岡山 #河華路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 應屆女大生考上空姐 花蓮打工換宿疑自摔 遭曳引車爆頭亡 10:022020/08/26 社會 阿里山公路轎車側翻卡在溝渠 駕駛自行脫困受輕傷 13:552020/08/23 社會 砂石車停等紅燈 機車追撞2死 04:102020/08/21 社會新聞 桃園車禍肇事率冠全國 議員諷鄭文燦真光榮 19:372020/08/24 社會 桃園深夜車禍5傷 跨雙黃線撞向車 肇事駕駛：忘記怎開的 03:522020/08/22 社會 七夕情人節到來望高寮賞夜景人潮多 波麗士嚴防飆車管制車流 11:112020/08/22 社會 轎車闖紅燈擦撞機車 乘客全下車上演「3打1」爆打騎士 15:532020/08/23 社會 公所續租停車場 后里車站解亂象 04:102020/08/22 地方新聞 以車追人 岡山警方幫無名屍找到家人 17:482020/08/24 社會 情侶撞砂石車釀2死 司機涉肇逃 04:102020/08/22 地方新聞 社會熱門新聞 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 金門傍晚火燒車 女騎士嚇壞幸無恙 - 社會 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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