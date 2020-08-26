第55屆電視金鐘獎26日揭曉入圍名單，擔任特別獎項評審委員會主任委員的資深演員、導演梁修身公布特別獎得主，分別由85歲的資深演員林義雄（本名林正雄）以及年3月病逝的楊麗花歌仔戲團當家丑角小鳳仙（本名陳麗如）獲得終身貢獻獎！林義雄獲知得獎時連呼「感恩」，歌仔戲國寶天王楊麗花則感動表示：「很開心，評審給阿仙、我親愛的妹妹，這個肯定，這是小鳳仙應得的！」

小鳳仙14歲踏入歌仔戲，民國50年轉入「民本」與「正聲天馬」等電台演出，在「台視聯合歌劇團」成立後，改演老旦與三花的角色，成為楊麗花歌仔戲中一代經典的當家丑角。楊麗花得知親如妹妹的小鳳仙得獎消息後表示，小鳳仙從小就奉獻給歌仔戲，一輩子為歌仔戲努力，對文化的貢獻跟傳承都不遺餘力，「楊麗花最輝煌的時候，她一直是幕後最佳的助手也是推手，如此德藝雙全，堪稱戲狀元，什麼都會的她，長年用心傳承就為不讓歌仔戲斷根，才能教導出如許秀年、陳亞蘭、司馬玉嬌等優秀學生，我跟阿仙的家人都很欣慰，很感動，她可以獲此殊榮。」。

小鳳仙曾是楊麗花歌仔戲當家丑角。（麗生百合提供）

林義雄30歲就進演藝圈，演過許多連續劇、歌仔戲及電影，儘管心臟裝了6支支架且年事已高，但仍熱愛演藝工作，他參與演出的《用九柑仔店》今年更一舉入圍7項大獎。林義雄接獲記者恭喜電話時，一度以為只是「入圍」，後來才知道原來是得獎，為人謙遜有禮的他直呼都是電視台、製作單位的功勞，能得到此獎真的很感恩。

他說15年前70歲時，因為心肌梗塞心臟裝了6支支架，當時足足休息3年都沒有接戲，也以為自己從此要退休、離開演戲圈了，但後來他不管走到哪裡、包括搭捷運，都會碰到很多人對他說「好久沒看到你演的戲了」、「很希望再看到你演戲」，是觀眾這樣的熱情鼓勵讓他覺得感動，那些畫面至今也還忘不了，「假如沒有這些觀眾鼓勵我繼續再演，就沒有今天，我可能也得不到這個獎，這些都是觀眾給我的」。

(中時 )