許多民眾愛吃自助式吃到飽，除了食材多元高級以外，重要的是能夠隨心所欲的選擇自己喜愛的料理。近日就有網友詢問，台北自助式吃到飽選擇多，想請教廣大網友有無推薦的，貼文一出網友齊推「台北晶華酒店」。

原PO在PTT上以「台北飯店吃到飽選誰」為題表示，自己手上剛好有易遊網的旅遊金，打算拿來慶祝弟弟上大學，帶他去吃飯店吃到飽。目前考慮名單有「台北晶華酒店的柏麗廳、喜來登大飯店、美福大飯店，再來就是饗食天堂或漢來海港餐廳。」

由於原PO沒有吃過自助式吃到飽，於是想詢問廣大網友，是否還有更好的選擇。此外他也補充表示，每人預算大概1000元左右，但是又要配合易遊網上的合作店家，所以有點麻煩，不知從何挑起。

貼文一出，其中呼聲最高的就是台北晶華酒店的柏麗廳，網友紛紛表示，「晶華不敗」、「晶華十幾年前吃過印象很深」、「當然選晶華啊！」其餘熱心網友也分享口袋名單，「美福晚餐，牛排讚」、「香澄小館，超便宜」、「東方文華飯店」、「喜歡日本料理選旭集，看夜景選饗饗」、「有開車的話，要不要考慮大板根，可以爬山游泳吃buffet」。

(中時新聞網)