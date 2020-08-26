美國總統川普日前接受採訪時表示，中美經濟有可能脫鉤，接著他說，如果美國能確定大陸沒有以正確的方式與我們交流，就肯定會脫鉤。前立委沈富雄分析，川普如果這樣做會兩敗俱傷，而且美國可能禁不起和大陸持久戰，而台灣應該利用這個機會壯大自己。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，中美關係空前嚴峻，川普選情空前危險，所以他當然要這樣打台灣牌，大家就知道台灣牌威力很猛，影響力很深遠，聽起來很震撼，但是這個牌不好打，最多也只能講講，開開空包彈。

沈富雄指出，這招可以打動傻瓜的心，而川普所有的支持者，都是底層，賺不了錢、學問不好、功課不好，而且也很窮。不過，現在傻瓜的比例不足以支撐川普的選情，所以川普當然要這樣打法。

沈富雄分析，台灣要撐3天還是20天，要等美國來，這些都是笑話，他直言，「我們台灣真蠢，不管藍的綠的，什麼評論家、軍事專家都講一些蠢話，大家眼睛閉起來想，真的打了，老美會這樣嗎？真的打了，我們要變成廢墟嗎？當然都不是，都講一些有的沒有的、講空的，不是這樣子。」

至於川普說要跟大陸脫鉤，沈富雄說，通通不要依賴，誰受傷比較大？雖然兩個都受傷，但兩邊情況不一樣。美國馬上錢帶不夠了，去購物中心看不到東西，通通下架了，明天就要餓肚子了；大陸就沒工作了，就下崗了，失業率上去了，但是大陸人吃苦慣了不會造反，反觀美國人都在借錢過日子，搞成這樣會造反給你看。

沈富雄認為，長遠來講，美國禁不起跟大陸打永遠，但大陸心裡有數，所以習近平開口閉口講內循環，「內循環就是你跟我脫鉤，我自己循環就好，這是安定人心的一個方法。」但美中不會那麼認真去大動干戈，而台灣不要掉入陷阱，要趁機而起、壯大自己。

(中時新聞網)