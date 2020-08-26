基隆一位賴姓女子聲稱患有憂鬱症，再加上先前曾與簡姓公車司機有私人恩怨，她在去年某日晚間於公車站前，見簡男行駛的公車停靠，便公然對簡男比中指，還大聲辱罵「孬種」等語。她被告後接受精神鑑定時更意圖想引導結果，慘被醫生打臉根本無憂鬱症，還須賠償7000元罰金。

據判決書指出，這位賴姓女子因過去與簡姓公車司機有私人恩怨，在2019年5月某日，心懷不滿在基隆某公車站等候，待簡男公車停靠站時，逮住機會瘋狂對簡男比中指與辱罵。法官勘驗司機提供的行車紀錄器，發現賴女語氣挑釁，甚至口出狂言說：「你只會欺負女人啦！」、「孬種」；此外還怒嗆司機說：「你去找警察啊」、「怎樣，去叫啊！」等語。簡姓司機不堪受辱，一狀告上法院。

對此，賴女則表示，她確實有在上述時間與簡男發生衝突，但否認做出公然侮辱的行為。且，賴女聲稱其患有憂鬱症，法院委託衛生福利部基隆醫院對賴女做精神鑑定。報告出爐則狠狠打臉賴女的說法，內容提到並無證據可以顯示犯案的行為受到精神疾病的影響；更表示賴女在鑑定過程中多次不配合，避重就輕回應更意圖想操縱鑑定結果。

基隆地院勘驗醫院所提供的鑑定報告，認為賴女並不適用刑法的精神疾病減刑。最終於18日依公然侮辱罪判處她罰金7000元，得易服勞役7日，全案可上訴。

(中時新聞網)