役政署公益大使團以「奔放青春、無毒有我」為主軸，演出反毒歌舞劇，利用特技及歌舞等精彩表演方式，宣導反毒正確觀念。(南投縣政府提供／林心柔南投傳真）

據吸毒人口統計，18歲到29歲是國內染毒比例最高的年齡層，雖國內緝毒成效不錯，但反毒宣導仍不足，令人憂心，為此內政部役政署、法務部及南投縣府等單位，26日在南投縣埔里藝文中心舉辦「反毒宣導活動」盼青年朋友遠離毒品。

26日南投縣全民反毒擴大宣導活動，由南投縣副縣長陳正昇、役政署長龔昶仁、高檢署台中分屬檢察長謝榮盛、主任檢察官凃達人及南投地檢署檢察長張曉雯等人共同出席。役政署公益大使團以「奔放青春、無毒有我」為主軸，演出反毒歌舞劇，利用特技及歌舞等精彩表演方式，宣導反毒正確觀念，精彩表演讓現場歡聲雷動。

龔昶仁指出，這次宣導結合中央與地方政府資源，並鼓勵民間社團、志工熱烈參與，據吸毒人口統計，18歲到29歲是國內染毒比例最高的年齡層，也是正值活力青春的一群，相較替代役公益大使團隊，染毒青少年只能沉淪陰暗角落，成為社會治安隱憂及國家損失，盼藉由宣導讓青年朋友遠離毒品；避免毒品危害。

凃達人表示，現在毒販利用精緻的咖啡包裝毒品來降低年輕人警覺，若輕易嘗試而不自覺，最後成癮甚至致命。雖國內在緝毒方面成效不錯，但反毒宣導上仍嫌不足令人憂心，特別需要政府和民間共同合作加強。

陳正昇強調，毒害防制工作必須加強再加強，特別是毒癮矯正及反毒宣導，更值得中央和地方、政府和民間共同攜手通力合作全力以赴！

(中時 )