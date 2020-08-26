綜藝天后小S即使42歲還是3個孩子的媽，但臉蛋和身材仍保養得宜，近日她曬出超近自拍，無暇肌膚讓網友直呼「美到沒朋友」。

小S曬出超近自拍，配文寫下：「沒事，就覺得自己很漂亮！」只見她雙頰紅潤、氣色超好，臉上根本沒有皺紋和瑕疵，完全看不出42歲，驚艷粉絲。

粉絲留言「你這麼多年才知道你漂亮啊」，小S幽默回「偶爾會忘記」，還有人喊話她狀態這麼好，快出來工作吧，她也回快了，似乎已有新工作計畫。

小S回覆網友。（圖/翻攝IG)

而常常和林志玲鬥嘴比美的她，最近常被指婚後臉蛋變了，因此不少網友也頻誇她「比林志玲美」，侯佩岑也留言讚：「美到巔峰」。

更有人大讚「演藝圈的美貌排行榜，你第一，大S第二，第三我排不出來」，她也回「演藝圈只有大小S啊！你不知道嗎？」但有網友再問「志玲姐姐可以排第3嗎？」她也假裝生氣嗆「聽不懂耶？你是地球人嗎」，讓網友都笑翻。

(中時新聞網)