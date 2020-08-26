台南、高雄今天籠罩大雨，但這場雨才剛開始，根據中央氣象局統計，台南、高雄到周五都要留意短時強降雨，預估明天雨勢會最大，但今晚可能就會出現大豪雨，台南市長黃偉哲今天面對媒體詢問放假與否，他說，晚間8時開始，會跟高雄市長陳其邁每兩個小時共同討論，預計晚間10時以後宣布是否停班停課。

黃偉哲：台南、高雄共同生活圈 雨勢差不多將一致宣布放假與否

台南今天大雨不斷，台南市長黃偉哲下午會勘仁德區中正路一段和潭稅橋淹水情形，針對放不放假議題表示，台南跟高雄、高雄跟屏東三個地方將根據實際情形做一致處理。因應有些地方居民是互通且通勤的區域，他說，已經跟高雄市長陳其邁達成一致想法，台南跟高雄如果雨勢不會相差太大，必要時會做一致宣布。

台南市今天雨量集中在仁德區，仁德區多處地勢低窪處也傳出淹水，黃偉哲下午臨時前２處淹水地點會勘，奇美實業前的中正路一段接近近中午時，水已退得差不多，但潭稅橋則直到下午四點多還是淹水深達1米，水利局緊急調來臨時抽水機救急。黃偉哲說，潭稅橋淹最高時一度到2米但已經有下降，不過由於後續還有大雨，尤其這裡是很多人的上班要道，希望能盡速把水抽乾，

黃偉哲說，針對這波西南氣流所帶來的這個短時強降雨，以及雷雨胞的問題，大家都嚴陣以待。根據中央氣象局以及經濟部水利署的預測，大概這波雨勢會到延續到周五，雖以說今天是禮拜三，未來的兩天是警戒期，會密切加以注意。

他說，從昨天晚上到今天的降雨的地點以及淹水區域，市府會馬上做即時補救以及臨時抽排水措施。另外，針對網友到他臉書質疑不放假，他說，針對放不放假的問題，台南跟高雄，高雄跟屏東，三縣市將根據實際情，做一致處理。

他說，因為因應有一些地方是居民是互通，而且是在通勤的區域，所以上午跟陳其邁達成一致想法，基於生活圈問題，台南跟高雄如果雨勢不會相差太大的話，兩者會密切聯繫，必要時就會做一致的宣布。

(中時 )