由鴻海教育基金會與資策會合作舉辦的高中職生AI扎根系列活動，26日邀請來自全台29位高中職生進行企業參訪，會前安排參觀關係企業亞太電信5G實驗室，直擊網路管理中心的工作場景，了解5G如何做為加速AI科技的引擎。

此外，也透過由鴻海工業互聯網與半導體次集團舉辦的AI座談會，向學生展示鴻海公司自行研發的AI裝置，激發台灣高中職生對AI的興趣，期待年輕世代能在未來發揮創意玩轉AI。

由於此系列活動採用階段性培育機制，26日來到鴻海公司的29位同學，除了先前已經通過鴻海教育基金會設計的三堂線上課程，具備AI與圖像辨識的基礎知識，更在第二階段的AI機器人程式實作體驗營中脫穎而出，才有機會進入此次企業參訪，而鴻海教育基金會執行長汪用和也在當日上午參加了AI人才扎根系列活動的結業典禮，鼓勵一路過關斬將、贏得鴻海企業參訪門票的優秀同學們，表示非常期待這些學生未來能在AI領域持續努力，有朝一日能為人類智慧生活作出貢獻。

本次座談會是由鴻海工業互聯網辦公室聯手半導體次集團，一起分享台灣AI科技現況與描繪互聯網生態圈的場景，為了讓同學更了解AI實際運用的廣度，現場還設有鴻海自行研發的邊緣運算裝置「BOXiedge」，其中特有的OpenPose演算法，能夠偵測人體骨架，並隨著姿勢與動作的不同產生變化，可以用在動作治療與預防跌倒，加速開發智慧醫療與照護產業，也能追蹤異常群聚與潛在暴力動作，增進社會安全，應用範圍多元讓同學們嘖嘖稱奇，並在座談會尾聲踴躍發問，如此熱情的反應與回饋更堅定鴻海教育基金會推動AI人才培育的決心，要讓台灣的年輕學子及早步入未來科技殿堂。

(工商 )