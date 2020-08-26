新冠肺炎衝擊社福團體募款，頂新和德文教基金會近月接連對各地社福團體紓困，單單是南部就已有10團體獲捐逾千萬元，受贈單位之一的屏東縣躍愛全人關懷協會說，今年愛心捐款銳減至往年的1／3，弱勢兒童課後照顧與老人送餐服務原預計半年後會出現資金缺口，所幸及時獲頂新和德文教基金會紓困。

以南部受贈單位之一的善慧恩社會慈善基金會為例，該會2013年承辦屏東縣飛夢林家園，服務當地10至15歲、有中輟之虞的高關懷少年；善慧恩基金會董事長彭春貴說，以往會辦一些活動募款，今年因疫情取消，上半年活動捐款收入比去年同期少約75％，個人小額定期捐款少了77％，盼望社會大眾共同支持，讓善慧恩基金會得以持續用愛與專業，協助高關懷青少年獲得翻轉人生的機會。

而屏東縣躍愛全人關懷協會理事長林金展說，頂新和德文教基金會的紓困金有如及時雨，將用於幫助弱勢兒童課輔、老人送餐、青少年烘焙課程和比賽等。

(中時 )