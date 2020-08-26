許瑋甯主演《誰是被害者》層次分明。（Netflix提供）

丁寧在《誰是被害者》演技大爆炸竟沒入圍金鐘令人意外。（Netflix提供）

鄭人碩也是評審心目中的心中遺珠。（Netflix提供）

今年台劇大爆發，導致不少被看好的演員，都成了本屆金鐘入圍遺珠，評審委員會主任委員瞿友寧直言，今年男主、女主、男配、女配等各獎項都有很多遺珠，至少10多個，例如《誰是被害者》的許瑋甯、鄭人碩及《天堂的微笑》林予晞等人，他認為今年戲劇都非常強大、每一組都是死亡之組，去年是《我們與惡的距離》一支獨秀，但今年是每一部都很強大，最後評審要取捨也很痛苦，「但這份入圍名單，我自己都覺得很漂亮、問心無愧！」

瞿友寧表示，戲劇節目因為OTT平台的進入，製作或類型比較多元成熟，今年大爆發的戲劇就有好幾個，所以在候選名單光要排前10個就已經大爆滿了，更不要說從10個再選5個，在這個過程中評審各自都有糾結，也很努力在維護自己喜歡的入圍者，當然最後有人被說服、有人沒有被說服，幾乎每一個獎項都討論非常久，「如果能有10個入圍是最開心的，只能說就是粥少僧多」。

網友點名《誰是被害者》許瑋甯、《俗女養成記》的陳竹昇、《想見你》的顏毓麟等人沒能入圍相當可惜，尤其《誰是被害者》雖入圍８項，但演員部分僅有張孝全、李沐入圍，演技層次分明的女主角許瑋甯以及各單元主角丁寧、季芹、鄭人碩等竟然全槓龜，令不少劇迷不平叫屈。瞿友寧也直言，「許瑋甯絕對是大遺珠，她被討論到最後，其實這部戲每個單元主角都是遺珠，因為都太強大了。但當有些入圍者拉出來參賽的集數與厚度更多的時候，這樣的類型劇僅塑造角色現在某一狀態就相形吃虧。《誰》劇有太多遺珠，但今年入圍名單應該也沒有什麼疑惑吧」。

至於被視為入圍黑馬的袁艾菲，瞿友寧說，她演出這愛慕虛榮丑角是不計形象，氣氛烘托不跳tone，是非常有細節的喜劇表演。

(中時 )