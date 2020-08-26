美國總統川普近期除了針對大陸社群影音平台TikTok進行打擊之外，也在日前簽署行政命令，要求美國企業在9月20日之後暫停與擁有WeChat(微信海外版)母公司騰訊進行交易。對此，上海美國商會統計調查結果顯示，有88%美企擔憂，在大陸市場的營運可能會因為被限制使用微信影響營運。

美國總統川普8月6 日簽署行政命令，宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok與海外版微信（WeChat）母公司進行交易，恐怕導致美國智慧機龍頭蘋果也必須在海外市場下架微信，進而影響iPhone銷量。

據路透報導，上海美國商會26日發布報告顯示，川普政府對微信的禁令將對這些在大陸市場的美企營運造成打擊。川普所簽署的行政命令，規定在數據安全的考量下，將在45天後禁止美國人以及企業與騰訊有交易往來，但至於如何限制，行政命令並沒有說清楚。騰訊上周也公布一項數據，顯示全球有超過12億名用戶使用微信以及WeChat。

微信為大陸生活中極為重要的應用軟體，不論購物、支付、資訊閱讀、通訊等，都是依靠微信在溝通，若美國限制企業不能使用這些服務，將在大陸拓展業務變得窒礙難行。

上海美國商會在查訪成員意見，問到若美國政府執行行政命令，將擴及到美企以及在大陸的美企，會如何影響企業營運，此調查在本周一、周二進行，總計有142名成員參與。

(中時新聞網)