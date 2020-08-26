中華網龍（3083）26日舉辦法說會，董事長王俊博、網龍總經理呂學森親自出席。呂學森坦承《黃易群俠傳M》失利，是因為當初預期太過樂觀導致誤判，除了深切檢討以外，也將重新整頓研發中心。明年將率先推出《尋秦記M》，未來將仍維持一年推一款遊戲大作的步調不變。

呂學森在法說會上檢討，《黃易群俠傳M》有3大失誤，一是過去《黃易群俠傳Online》在端遊時代寫下輝煌成績，因此將端遊完整復刻到手遊版來，卻未考慮現代遊戲的設計，且這次是網龍第一次復刻3D MMORPG遊戲，造成玩法不順暢，遊戲載體過於龐大，下載時間冗長，且玩家無法順利升級，造成流失率高。

第二則是對老玩家的回流太樂觀。呂學森表示，《黃易群俠傳Online》推出至今已經15年了，改作成手遊的時候，沒有考慮到部分玩家已不再玩遊戲。最後，《黃易群俠傳M》兩年前開始製作，當時正值《吞食天地M》取得成功，讓網龍陷入迷思，對於老玩家回流太樂觀，以致遊戲成績不如預期。

接下來網龍要怎麼走？呂學森表示，第一步將會調整研發團隊與整合公司資源，成立專案監製小組、遊戲製作中心、技術開發中心，每週密切注意遊戲市場與玩家口味變化，美術部分則以外包形式進行。在IP部分，網龍未來則會將IP授權開發，引進國際大廠強化技術合作，提升研發效率。

而針對26款現有遊戲產品，網龍將持續穩定營運，下半年旗下線上遊戲《飄流幻境Online》將推出全新版本羅德島傳說，手遊《吞食天地M》也會帶來2.0版本，有望貢獻下半年營收。

展望明年，網龍將於第三季推出《尋秦記M》，該遊戲特別聘請韓國美術繪師監製，畫面將與網龍過去的產品有較大區別。且2018年《尋秦記》推出電視劇，近期也將有電影上映，將有望成為手遊推出時的一大助力。

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