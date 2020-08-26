中華網龍（3083）26日法說會，董事長王俊博親上火線公開道歉，他表示，《黃易群俠傳M》推出失利，是因為在推出時誤判市場，因為僥倖心態犯下失誤，對股東、投資人與玩家深感抱歉。王俊博表示，「擦乾眼淚之後，會重新再來」，誓言一定會在困境中突圍，明年將看到不一樣的中華網龍。

王俊博坦言，「《黃易群俠傳M》是我做遊戲30年來，第一次碰到煎熬的感覺，從來沒有過這麼嚴重的挫折感。」他分析，這次推出失利，就是因為「僥倖心態」。「兩年前有《吞食天地M》成功的範例，讓我們只顧把端遊完整還原成手遊，卻完全沒考慮到現在的市場長什麼樣子，這是第一次失誤。」

王俊博表示，在遊戲封閉測試時，做了1萬個玩家測試，但只來4,000人，「其實那時候我們也嚇到，但就僥倖覺得『說不定行銷廣告打下去，老玩家就會回來了』」，這是第二次判斷錯誤。

直到7月20日遊戲推出的當晚，看到玩家數字時已經來不及，「從來沒看過這麼少的數字」，但廣告、行銷費用都已經砸下去，只好繼續做下去。王俊博分析，《黃易群俠傳M》在正式推出前一個月才經營老玩家，開始得太晚，反觀今年上半年智冠子公司遊戲新幹線推出的《三國群英傳M》同樣也是經典端遊還原為手遊，就是因為長期經營老玩家，才獲得亮眼成績。

儘管新遊戲推出失利，但王俊博強調，公司不會單憑一款遊戲的失敗，否決或放棄自製研發，因為只有內容創作這條路，才能夠真正為台灣帶來機會。藉由這次教訓，網龍「一定要徹底改變」，手機遊戲將先至中國大陸各地區輪流測試，讓數據說話，等數據都好了，才會帶回台港澳等地推出，甚至不排除到中國大陸先推出之後，才回台灣發行。

總經理呂學森則表示，網龍20年來已累積多款知名IP，未來將以IP合作開發、IP授權兩大策略，尋找經驗豐富的開發廠商，發揮雙方優勢，加速遊戲開發時程，並結合集團美術資源及引進數據性開發模式推出遊戲。

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