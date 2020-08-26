第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公佈，公視戲劇《苦力》入圍6獎項，包括男、女主角、男配角2位、女配角及導演獎，首度以《苦力》入圍女主角獎的林玟誼，獲知入圍後當下立刻打給媽媽，也感謝李岳峰導演跟製作人李怡慧，謝謝你們的堅持，阿嫂沒有讓你們失望。過去她受豬哥亮提拔，這回入圍感動地說「想去跟豬大哥說，我做到了，我入圍金鐘獎了」。

首度以《苦力》入圍男主角獎的蔡昌憲，一收到製作人李怡慧通知消息，和同樣入圍的林玟誼互相電話聯繫爆哭，他說「當下好驚訝也很感動，謝謝公視，謝謝導演跟製作人相信我，給我鼢鼠這個角色，謝謝老婆一直很看好我，她一直是我最忠實的觀眾，謝謝我在天上的爸爸，他一定有保佑我，也一定很開心很驕傲，謝謝每一個告訴我，他們每天都有看苦力的觀眾朋友們，我很喜歡每一個苦力的時刻，大家還是要找我演戲哦」。

蔡阿炮、楊烈皆以《苦力》入圍男配角獎。楊烈聽到入圍當下，先是雙手大大比個讚，開心說：「很榮幸也非常高興！入圍就是需要再努力，能入圍也是對內心的肯定，我們會繼續加油。」蔡阿炮則感謝啟蒙老師李岳峰導演，「《後山日先照》、《苦力》這兩齣大家肯定的金鐘好戲，導演都大膽給我這個又不紅，又不帥，又矮，又胖的資深老演員演出機會」。更提到因為《後山》找到另一半，因為《苦力》我第一次入圍，「提拔之恩，無以為報，只有以身相許，許給金鐘，讓我得獎吧」。

謝瓊煖以《苦力》入圍戲劇節目女配角獎，她說：「每年的金鐘獎就像是同學會一樣，這一次也不例外，看到那麼多的好朋友入圍很替大家開心」，對於未入圍的遺珠好友「替他們覺得很可惜、遺憾的」。她提到「今年又可以幸運參加金鐘，我真的非常非常開心，希望那一天大家好好的享受這份屬於電視界的榮耀盛事，一切順利，大家都健康平安。」

《苦力》蔡昌憲飾演力爭上游的工人「鼢鼠」與「阿嫂」林玟誼。（公視提供）

《苦力》蔡昌憲飾演力爭上游的工人「鼢鼠」。（公視提供）

《苦力》謝瓊煖飾演聾啞人士、雜貨店老闆娘「福姆」。（公視提供）

(中時 )