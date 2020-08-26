根據民調，民眾黨在高雄市長補選及其他補選屢戰屢敗，民眾黨主席、台北市長柯文哲民調剩32%。讓網友嚇爆：柯文哲民調還是32%啊！

根據《TVBS》民調，柯文哲民調為32%，聲望重創近3成，由61%(2018年年11月調查)，大幅下滑為32%，排名第十。民眾黨在高雄市長補選及其他補選中均慘敗，也讓柯文哲明星光環消退。此次民調顯示，20-29歲和30-39歲滿意度，分別為47%及39%；60歲以上滿意度僅17%，且各年齡層對柯文哲的滿意度均呈現下滑。

PTT政黑版網友表示，柯文哲民調還是32%啊，跟2019年初的王者氣勢，民調數字依舊沒變。唯一有差別的是，柯文哲大概就是現在的政治明星中最低的。

網友也指出，從民調年紀上來看，柯文哲根本挖不動深藍主力客群「60up」，倒是將身邊年輕支持者洗得一乾二淨。

網友分析，從民調數字來看，柯文哲的不滿意度是所有人物中最高的，背骨與敗選4%的加成效應可謂強強聯手，將柯文哲打得片甲不留。柯文哲很難再起來了，柯文哲不像蔡英文夠沉潛，並且有著執政優勢，除非台北市能有啥重大建設，不然柯文哲可以說2022年便提前出局；2024年若硬選，也僅是讓他難堪罷了。

(中時新聞網)