時代力量高雄市議員黃捷今(26日)晚間8點半，突然在臉書PO出長文，宣布退出時代力量。根據內文指出，黃捷控訴自己的妹妹淪為人頭黨員，痛批黨內民主已蕩然無存，感到相當無力，因此宣布退出時代力量，將以無黨籍身分繼續在鳳山奮鬥。

黃捷在臉書PO文，指出過去1年多，不少同志都試圖點出黨內問題，但黨中央一直不願正視問題，而是檢討提出問題的人，輕易的用「小綠」、「外力介入」來貼標籤，避重就輕，導致退黨潮不斷。

黃捷表示，留下來的年輕人都相當期待改革，但這次決策委員選舉過程充滿爭議，自己妹妹入黨申請不但被擱置2個月，這次還發生「被投票」的問題，雖然黨中央致歉表示是系統問題，但已經影響到選舉公信力。

黃捷說，黨中央以「刷卡不符合經驗法則」拒絕妹妹入黨，實在令人啼笑皆非，自己不知道原來入黨不是白紙黑字的規定，而是審查者的經驗法則判斷。

黃捷也直指秘書長陳志明疑似黑箱作業，竟可依個人喜好與裙帶關係決定是否入黨，她質疑跟黨中央友好才能優先入黨，就是現在時力的運作方式。

黃捷表示，若連黨內選舉都不公，要如何說服大家抱持希望，推動改革，痛批黨內民主早已蕩然無存，拒絕願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕了自己。

黃捷說，與其花力氣在內耗，不如把僅有的心力花在從政的初心上，宣布即刻起退出時代力量，未來自己將會以無黨籍身分繼續在鳳山奮鬥，為高雄努力。

(中時新聞網)