法務部矯正署在7月29日發函各矯正機關，提示辦理律師接見應注意事項，規定法院裁定禁止接見的羈押被告，在律師接見時，要報請檢察官、法院同意後，才可以辦理接見，律師公會全國聯合會對此表達強烈抗議，表示將侵害律師辯護權及被告防禦權，要求法務部應立即改正。

律師全聯會表示，《刑事訴訟法》第105條規定是規範受羈押的被告與「非律師」以外的人接見通信，律師與受羈押被告的接見通信，是由刑訴法第34條、第34條之1規範，而且除了有事證足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者的例外情況下，不可以限制。

矯正署發函的內容，除了違反大法官釋字第653號解釋，更以行政函文逾越法律的規定，全聯會無法贊同。

而且，矯正署錯用刑訴法第105條的規定，已明顯侵害憲法所保障的律師辯護權及被告防禦權。再者，法務部矯正署以函文方式要求律師接見經法院裁定禁止接見的羈押被告時，偵查中須先報請檢察官、審判中須先報請法院同意，也已違反刑訴法第34條、第34條之1規定，明顯逾越其職權，更增加法律所無的限制，違背層級化法律保留原則，嚴重侵害被告防禦權與律師辯護權的行使，全聯會籲請法務部應立即改正。

此外，全聯會表示，法務部所擬定的《羈押法》施行細則，現正在報請行政院會銜司法院發布程序中。羈押是干預人身自由最大的強制處分，對人權的限制不可謂不大，然而，羈押法施行細則研議過程中，全聯會從不曾獲邀參與及受徵詢提出意見，就此全聯會除表示遺憾外，也再次籲請相關政府單位提出與人權相關的議題、議案，勿再故意忽略全聯會的參與或提出意見。

(中時 )