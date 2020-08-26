法國國防部長佛羅倫薩·帕利（Florence Parly）週三表示，由於土耳其和希臘之間的爭端，加上北非地區能源資源爭奪也日益惡化，法國正與義大利、希臘和塞浦路斯，一起在東地中海地區進行軍事演習。土耳其則警告說，他在地中海東部是不會讓步的，安卡拉會採取一切必要措施，維持在黑海、愛琴海和地中海的權利。

路透社報導，安卡拉本月將其奧魯其雷斯號(Oruc Reis)科學調查船，派到東地中海水域後，土耳其和希臘的緊張局勢立即升級，雅典表示，土耳其在該區域沒有海上權限，屬於違反國際法。

對此，法國顯然是支持希臘，帕利說：「東地中海正在變成一個緊張地區，尊重國際法是各國都應尊守的共識。」

法國會派出3架飆風戰鬥機，和一架配有直升機的軍艦，做為聯合軍事演習的主要角色。

最近幾個月，由於安卡拉在北約、利比亞和地中海採取的行動，法國和土耳其之間的關係明顯惡化，其中的利益又特別的錯綜複雜，大致分成希臘與土耳其的海上權利矛盾、土耳其與法國的北非天然氣利益的矛盾，以及土耳其與北約安全網的矛盾。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲，歐盟應該對塞浦路斯以外的天然氣儲量，及其大陸棚的範圍之爭，表示對希臘、塞浦路斯的聲援，並望歐盟推動對土耳其的進一步制裁。

歐盟在此問題上各有立場因此存在分歧，德國希望調解安卡拉和雅典之間的矛盾，在周二，安卡拉、雅典的外交部長分別與德國外交部長海克斯·馬斯（Heiko Maas）會談，並同意用對話的方式解決，然而雙方又都表示，他們將繼續捍衛自己在該地區的權利。

土耳其的主要困境是，他們幾乎沒有經濟海域與外圍島嶼的權利，儘管土耳其是地中海沿岸最長的國家，卻只有3海浬的領海，這是第一次世界大戰的歷史遺留問題，土耳其向協約國做出承諾，放棄所有的海島主權。不過，在幾乎一百多年後，土耳其是愈想愈虧，一直希望自己的小島也有上建立專屬經濟區的權力，而希臘自始至終都強硬反對，都是以國際條約做為主要理由。

安卡拉還表示，塞浦路斯附近的海底能源，必須在北塞浦路斯土耳其共和國（已頒發土耳其石油許可證）和南塞浦路斯希族塞人政府之間公平共享。

(中時新聞網)