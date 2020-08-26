美國資產管理公司Pimco（品浩）向證管會提交的文件顯示，Pimco擬清算旗下一檔新興市場貨幣基金。該檔基金因疫情受創大失血，在今年前7個月遭投資人贖回近20億美元。

據美國證管會（SEC）上周出示的文件，Pimco表示自11月起，將停止向新投資人及舊有股東出售新興市場貨幣與短期投資基金（Emerging Market Currency and Short-Term Investments），接著於明年1月清算此檔共同基金。

Pimco證實確有清算基金的打算，聲稱該公司將「定期檢討並評估旗下基金產品，確保迎合我們客戶持續不斷進化的需求和目標。」

根據獨立投資研究機構晨星（Morningstar）旗下的投資研究平台Morningstar Direct，今年迄今投資人從Pimco這檔基金撤走18億美元。

晨星資料顯示，Pimco新興市場貨幣基金的規模，去年底尚有29億美元，到今年7月結束縮水至8.77億美元。而該基金2015年的資產規模突破60億美元。

此外，此檔基金的淨值今年來下跌4.8％，表現不如「摩根大通新興當地市場指數」（JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus），該指數同時間跌幅僅3.6％。

金融市場受新冠疫情衝擊劇烈震盪期間，Pimco新興市場貨幣基金受創尤深，該基金在2月20日到3月23日的淨值損失14％，跌幅比其追蹤的基準指標「摩根大通新興當地市場指數」多了5個百分點左右。

晨星分析師指出，Pimco新興市場貨幣基金重押巴西幣和南非幣，這兩種新興貨幣兌美元都暴貶到歷史低點，此外該基金還持有未納入基準指標的阿根廷披索與埃及幣。

(工商 )