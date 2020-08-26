搶攻國旅住房商機，板橋凱撒飯店將自9/2日起至10/31日，攜手來自英國知名音響品牌Marshall聯手合作打造「音樂出走」系列活動，讓旅人隨時隨地享受輕便卻震撼的全向性音樂感受，將英式經典音響與品牌陳設進駐飯店一樓大廳，提供旅客視覺與聽覺雙重奏的旅埕體驗、並可參加拍照打卡抽獎活動。

板橋凱撒並將自9/16日起至10/16日推出限量主題住房專案，每晚3,699元起入住行政樓層薈萃客房，住宿期間可享免費體驗攜帶式藍牙音響乙台、Marshall特色啤酒兩瓶、品牌折扣卷乙張及隔日自助式早餐2客，並可再參加抽獎有機會免費獲得Marshall EMBERTON音響（價值5,790元）；此外，活動期間凡於一樓大廳酒吧點購指定餐點「威尼斯炸海鮮」即免費贈送Marshall特色啤酒，贈完為止；即刻踏上旅程、品味音樂，與Marshall一同演繹美好的夏日曲目，留下值得紀念的獨特回憶。

創立於1962年來自英國倫敦的Marshall品牌音響跨越半個世紀之遙，在這段漫長的歲月裡，Marshall陪伴了無數個搖滾樂團全球巡迴演出，更是搖滾吉他之神Jimi Hendrix、Aerosmith史密斯飛船、Guns N Roses槍與玫瑰等眾多代表性樂手的御用品牌；而後，更因其融合復古外觀與創新功能，Marshall已成為品味與質感的象徵，擁有眾多的死忠鐵粉；現今，經過科技演變已可帶著這橫跨五十年搖滾傳奇的Marshall音響到處遨遊，體會多年淬鍊出的經典外觀與細節，同時感受其帶來絕佳的震撼音樂感受。

(工商 )