電視金鐘獎入圍公布記者會26日舉行，綜藝獎項入圍名單一揭曉，幾家歡樂幾家愁，曾國城與許效舜同為本階段個人獎項雙料贏家！分析本屆綜藝戰況，尤以最大2獎項名單來看，綜藝老鳥帶子弟兵力抗之爭是最值得期待的看點之一，包含吳宗憲領子弟兵陳漢典與Lulu、胡瓜率葉欣眉、曾國城帶領巴鈺和蔡尚樺等。

往年為金鐘入圍常勝軍的吳宗憲，今年則與子弟兵Lulu、陳漢典以三立《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，該節目也入圍綜藝節目獎。吳宗憲分享當下心情，「我們正要去花蓮錄《綜藝玩很大》，心情很複雜，但是希望有機會得獎囉。」他認為手上另外2個節目中天《小明星大跟班》與《玩很大》都是台灣名列前茅的節目，「不給入圍？我覺得不妥，應該鼓勵參加才對！」但他認為金鐘獎頒獎典禮只是一天的事情，認真做節目為觀眾服務才是一整年的工作，只能繼續努力。

而吳宗憲愛女Sandy吳姍儒也與黃子佼以公視《一呼百應之揪團大考驗》入圍益智及實境節目主持人獎，該節目與公視《台灣金頌》目前都暫無新一季動向，但都有入圍。

(中時 )