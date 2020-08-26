謝盈萱以《俗女養成記》再度入圍金鐘獎。（華視提供）

楊麗音、于子育婆媳檔一起入圍迷你劇集女配角獎。（華視提供）

金鐘視后嚴藝文的導演處女作 《俗女養成記》，去年播出時便創下超高收視與好口碑，昨不負眾望一舉入圍本屆金鐘獎迷你劇集8項大獎，成為迷你劇集類最大贏家，尤其40歲的金馬影后謝盈萱與13歲的童星吳以涵同時入圍，「大、小嘉玲」攜手與小薰、李又汝、吳奕蓉角逐迷你視后特別有趣，而同劇的楊麗音、于子育（琇琴）也將上演「婆媳對決」，與丁寧、范曉萱、謝欣穎一起搶迷你劇集女配角獎！

謝盈萱獲知入圍消息後表示，「最開心的是可以跟《俗女養成記》的大家庭一起參加典禮，謝謝評審看見我想在這齣戲裡嘗試不同表演形式的可能性。」13歲的童星吳以涵出道8年，她說這是第三次報名金鐘獎，就一舉入圍女主角獎，她觀看入圍公佈時相驚訝，「完全沒想過會入圍，媽媽聽到我入圍後，從地板跳到沙發抱著我一直尖叫，我最謝謝的就是媽媽帶著我東奔西跑。爸爸還連發了五個不同表情的貼圖給我！」這次對上劇中「大嘉玲」謝盈萱讓她很緊張，不過也期待可以和大家一起走紅毯。

于子育聽聞入圍消息開心到哭，邊哭邊叫十分興奮，知道《俗女養成記》也入圍了編劇獎當下，還馬上打電話給同時身兼導演和編劇的嚴藝文恭喜，沒想到立馬又公布嚴藝文和陳長綸入圍了導演獎，讓她驚喜連連！于子育表示，很可惜戲中的另一半陳竹昇沒有以這部戲入圍，非常感謝在拍戲過程他一直指導她台語，也透露還沒公布入圍前一直很緊張，現在心中一塊大石頭終於放下了，期待金鐘獎上能上演《俗女》一家人團聚。

飾演劇中「嘉玲阿嬤」的楊麗音則覺得自己好幸福，能接下這個劇本這個角色的演出，因為遠在台南拍攝讓她能心無旁騖的詮釋這角色；「美好的導演及劇本，完整的工作團隊，超棒的演員互動，促成了這一切。謝謝所有評審對我及《俗女養成記》的肯定」。

導演嚴藝文透露自己和導演陳長綸聽到入圍都還算滿淡定的，很高興主要女演員都入圍了，但她說：「竹昇沒有入圍，有點心痛！」她自責幫陳竹昇報男主角可能是報獎策略失誤，還特別打電話給他說「不好意思，應該幫你報男配角的，應該就會入圍」，以公視人生劇展《殘值》入圍迷你劇集男主角獎的陳竹昇則回說：「沒關係啦！能交出一個漂亮的成績單，就很高興了！」

(中時 )