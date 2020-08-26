【現場直播】中南部暴雨狂炸 氣象局緊急召開記者會說明｜2020.8.26

氣象局在晚間8點30分舉行西南風豪雨記者說明會，氣象局說明，今晚到明天（27）凌晨，台南以南降雨逐漸增多，到明天白天、下午會由沿海地區往內陸移動，北部地區中午過後也有較大雷雨出現，另外，明天將為中南部的降雨高峰。

氣象局預報員劉宇其表示，今(26)日受西南風影響，大雨大多出現台南以南地區，其中高雄岡山目前累積雨量達321.5毫米，整天下來已超過350毫米達大豪雨等級。

劉宇其指出，明天降雨和今天有些不同，由於環境盛行西南風關係，水氣都從台灣海峽進來，雖然近幾個小時雷雨胞發展稍弱雨勢稍緩，但明天持續會有一波波對流雲系移入台灣地區，今夜明晨台南以南地區雨量將逐漸增多，有大雨及豪雨出現，到了下午降雨區域會逐漸移往內陸，山區也會有明顯降雨。

另外，明天北部中午過後也有短時大雷雨出現，明天台中以南地區有大雨及豪雨出現，南部地區有機會出現豪雨等級以上雨勢出現，較大累積雨量會持續明天一整天，一直到周五(28)白天才會逐漸緩和下來，請民眾多加留意。

氣象局補充，菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓則會影響到之後台灣的風向，熱帶性低氣壓將會北上往琉球前進，而30-31日接近台灣時，基隆沿海會受到影響出現降雨，北上之後中南部也會開始出現降雨。

(中時新聞網)