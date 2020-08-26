戰爭無情，和平無價。今年適逢抗戰勝利七十五周年，為緬懷先賢先烈愛國情操與犧牲奉獻之精神，陸軍司令部特別規劃由陸軍樂隊於今(26)日假國家音樂廳，舉辦「大漢天聲—紀念抗戰勝利七十五周年暨軍樂隊訓練成果音樂會」，廣邀國防部各級長官、備役將領、駐華使節、武官、來華受訓外籍學生及抗役、救災有功官兵入場欣賞，期藉多元活潑的音樂饗宴，呼籲國人同胞體認抗戰勝利的歷史意義，凝聚心手相連、同舟一命的全民國防共識，爭取民眾對國防事務的認同與支持。

陸軍司令部表示，音樂會首先邀請國立臺南大學音樂系侯志正教授，創作雄壯莊嚴的《浩瀚大地》曲目擔綱演出，其運用管樂剛勁而內斂的音色，呈現當年戰場上的勇士情懷，為今晚的音樂饗宴織就出豪邁而激昂的英雄詩篇。

陸軍樂隊詮釋多首風格多元的管樂曲，帶給觀眾悠揚美妙的音樂詩篇。(陸軍司令部提供

今晚的藝文饗宴，讓聽眾留下難忘且美好的回憶。(陸軍司令部提供)

揭開音樂會主題序曲後，接續由知名指揮家侯宇彪教授，帶領陸軍樂隊詮釋多首風格多元的管樂曲，帶給觀眾悠揚美妙的音樂詩篇。隨後，國內知名男中音巫白玉璽老師、次女高音翁若珮老師與陸軍樂隊共同演出，藉由獨唱及重唱等方式，演繹多首磅礡、觸動人心的抗戰歌曲，展現陸軍將士忠誠勇敢的氣魄，同時向抗戰烈士奮勇犧牲的軍人風範致敬。

此外，大漢天聲音樂會亦是陸軍樂隊年度訓練的成果發表，其中第六首曲目《寶島意象協奏曲》是由陸軍樂隊李錚治下士譜寫，陳台陽士官長獨奏，兩位連袂演出，充分展現陸軍十足的藝文軟實力，尤其，歌曲中生動多變的音色，賦予了臺灣各族群歌謠新生命，更象徵著臺灣是個族群融洽的美麗寶島。

陸軍樂隊陳台陽士官長。(陸軍司令部)

陸軍樂隊洪佳岑上兵。(陸軍司令部提供)

最後謝幕安可曲特別安排由巫白玉璽老師、翁若珮老師、楊昶淋少校與蘇琮璿中尉領唱《黃埔軍魂》、《火花》、《老兵》、《千秋大愛》、《陸軍軍歌》等5首慷慨昂揚的軍歌，並帶動現場觀眾齊聲合唱，激起現場許多前輩共鳴，讓音樂會在激昂的歌聲中圓滿落幕。

陸軍樂隊洪佳岑一兵表示，為了呈現精采豐富的節目內容，自己與團隊花費許多時間練習與準備，但能登上國家級的表演藝術殿堂，用音樂述說著熱愛的國家，與聽眾一同緬懷先賢先烈們的英勇事蹟，內心無比的振奮與光榮，也期望這場多元且豐富的藝文饗宴，能讓聽眾留下難忘且美好的回憶。

(中時新聞網)