新北消防產官學新激盪，純電能車輛安全防制研討會。(新北市消防局)

新北消防產官學新激盪，純電能車輛安全防制研討會。(新北市消防局)

新北消防產官學新激盪，純電能車輛安全防制研討會。(新北市消防局)

新北消防產官學新激盪，純電能車輛安全防制研討會。(新北市消防局)

新北消防產官學新激盪，純電能車輛安全防制研討會。(新北市消防局)

因應聯合國所推動2030年永續發展方針，以追求環境保護及節能減碳為目標，各國車輛產業已由傳統燃料車輛研發油電混合車，進而發展電動車，惟近年國、內外屢傳電動車火災事故且未來路面運輸勢必將充斥大量電動車，新北市政府消防局為深入瞭解電動車結構型態，精進火災搶救對策暨調查技術，結合明志科技大學以及台灣車輛產業中之頂尖指標企業-BMW總代理汎德股份有限公司於109年8月26日上午9時至下午4時假明志科技大學舉辦「2020純電能車輛安全防制研討會」，內政部消防署特蒞臨指導，期藉由產、官、學三方各自領域專長，激盪並提升電動車安全防制效能。

消防副局長陳崇岳表示，據公路總局統計資料可見新北市截至109年上半年度純電動汽車由0新增787台，電動機車登記總數高達5萬5,421輛，而107年電動機車登記總數僅2萬8,184輛，顯示電動汽(機)車快速加倍成長，又本市人口數達全國之冠，為守護市民生命財產安全，故強化消防人員深入認知電動車輛，進而有效滅火搶救與提升勘察鑑定能力實為刻不容緩之責任。

消防局表示本次研討會講座涵蓋產、官、學各界專業視角分析，並兼顧二輪機車及四輪汽車部分，由新北市政府消防局火災調查科莊科長渝淵講授新北市車輛火災案例與現況分析，並邀請新北市政府火災鑑定會委員暨明志科技大學機械工程系黃副教授道易，其亦教育部整合型計畫「優化跨院系電動車輛實作場域培訓新一代實務技術人才」成員。

透過研討會講授複合式動力機車火災調查程序之研討，汎德股份有限公司訓練部分享BMW純電能車輛安全防制現況與發展，另會中汎德股份有限公司首次提供新款BMW i3電動汽車，明志科技大學提供目前市佔率最高之GOGORO S1、中華 emoving及光陽 many110EV等電動機車進行實車展示教學，期使未來電動車輛作為民眾載具功能外，車廠端能兼顧電動減碳與智能生活，而消防端亦能全盤熟悉並掌控抑災，保障民眾使用安全，希冀共同帶領市民邁入下一個永續世代。

(中時新聞網)