受到西南氣流影響，今天(26日)南部地區降下了致災性大雨，台南、高雄都傳出淹水災情，儘管雨後夕陽露臉，但專家提醒，千萬別被太陽騙了，指出明天的雨勢會更可怕。

臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》PO文「進入降雨高峰，慎防致災」，表示真正的大雨才要開始，明天是西南風最為強盛的時刻，也將進入本次降雨最高峰，嘉義到屏東將會出現致災性強降雨，呼籲民眾趕緊檢查水溝是否暢通，在強盛西南風下，山區雨勢會更為猛烈，必須嚴加注意是否有坍方、土石流情形。

氣象局貼出明天的累積雨量預估圖，網友直呼高雄慘了 (圖／氣象局)

《台灣颱風論壇》也貼出氣象局預估的雨量分布圖，其中高雄地區呈現大範圍「紫爆」狀態，累積雨量恐將超過300毫米以上，網友看到後也紛紛留言：「高雄慘了」、「南部真的不妙」、「屏東到現在還有雨」、「真的要昏倒了」、「拜託別再淹了」、「今天這麼可怕，你跟我說只是前菜？」、「所以太陽露臉只是假象QQ」、「看到傍晚夕陽還以為天氣要好轉了」。

截至下午5點為止，26日南部累積雨量如下：

高雄岡山 319

高雄路竹 297

高雄前鎮 293

高雄旗津 287

高雄茄萣 281

高雄橋頭 276

高雄楠梓 273

台南永康 266

台南南區 264

台南安平 253

台南新市 252

高雄梓官 251

(中時新聞網)