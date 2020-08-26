受到西南氣流影響，今天(26日)南部地區降下了致災性大雨，台南、高雄都傳出淹水災情，儘管雨後夕陽露臉，但專家提醒，千萬別被太陽騙了，指出明天的雨勢會更可怕。
臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》PO文「進入降雨高峰，慎防致災」，表示真正的大雨才要開始，明天是西南風最為強盛的時刻，也將進入本次降雨最高峰，嘉義到屏東將會出現致災性強降雨，呼籲民眾趕緊檢查水溝是否暢通，在強盛西南風下，山區雨勢會更為猛烈，必須嚴加注意是否有坍方、土石流情形。
《台灣颱風論壇》也貼出氣象局預估的雨量分布圖，其中高雄地區呈現大範圍「紫爆」狀態，累積雨量恐將超過300毫米以上，網友看到後也紛紛留言：「高雄慘了」、「南部真的不妙」、「屏東到現在還有雨」、「真的要昏倒了」、「拜託別再淹了」、「今天這麼可怕，你跟我說只是前菜？」、「所以太陽露臉只是假象QQ」、「看到傍晚夕陽還以為天氣要好轉了」。
截至下午5點為止，26日南部累積雨量如下：
高雄岡山 319
高雄路竹 297
高雄前鎮 293
高雄旗津 287
高雄茄萣 281
高雄橋頭 276
高雄楠梓 273
台南永康 266
台南南區 264
台南安平 253
台南新市 252
高雄梓官 251
(中時新聞網)
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