行政院會明（27）日將聽取「生醫產業創新推動方案成果」報告，行政院科技會報辦公室表示，生醫產業創新推動方案每年帶動生醫產業民間投資案超過500億元，至今累計帶動民間投資超過2,000億元。2019年含健康福祉、醫療器材、製藥及應用生技等生醫產業總營業額達5,597億元，整體成長8.7％。

科技會報辦公室指出，生醫產業創新推動方案實施以來有四大重要成果，包含:運用生醫產業與新農業跨領域人才培育、台灣生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫、台灣-史丹佛/台灣-柏克萊計畫、博士創新之星計畫、RAISE重點產業高階人才培訓與就業、育苗計畫等人才培育機制，培育具國際觀人才及加速學研醫人才迅速貢獻於生醫企業之新創及茁壯。

如SPARK計畫促成19家新創公司成立；BTB及STB促成九家公司成立、二家登錄興櫃；育苗計畫及價創計畫共促成23家新創公司，募資超過20億元。

完成建構創新聚落，包括規劃逾10年的國家生技研究園區於2018年10月正式啟用；延宕17年的台大醫院新竹生醫園區分院工程於2017年2月開工，2019年12月16日正式開幕；新竹生醫園區第二生技大樓工程提前一年於今年4月3日竣工，且已核准26家廠商，成功打造生醫產業創新的推動引擎及扶育新創，亦提供桃竹苗地區民眾更佳的醫療服務。

同時，2019年10月推動創建「國家級人體生物資料庫整合平台，並運用Biobank整合平台資源快速建立「台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫」，加速我國開發相關檢驗試劑或防治醫藥產品等，並支援防疫措施。

至於未來，各相關部會將在5+2產業創新基礎上，以「精準健康」為主軸超前布局，架構蔡總統提示的台灣核心戰略產業，透過大數據平台運用，結合生技-資通訊（Bio-ICT）的利基與潛力，推動產業朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康願景發展，並接軌全球生物程醫療科技產業，使台灣成為全球精準健康的領航者。

(工商 )