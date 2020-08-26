新北市板橋高中8位學生組成2個團隊參加全國性的機器人競賽「MAKEX台灣區積分賽（高雄場）」分別榮獲亞軍和季軍。（板橋高中提供）

新北市板橋高中8位學生組成2個團隊參加全國性的機器人競賽「MAKEX台灣區積分賽（高雄場）」分別榮獲亞軍和季軍。（板橋高中提供）

新北市板橋高中8位學生組成2個團隊參加全國性的機器人競賽「MAKEX台灣區積分賽（高雄場）」分別榮獲亞軍和季軍。（板橋高中提供）

新北市板橋高中8位學生組成2個團隊參加全國性的機器人競賽「MAKEX台灣區積分賽（高雄場）」分別榮獲亞軍和季軍。（板橋高中提供）

新北市板橋高中8位學生組成2個團隊參加全國性的機器人競賽「MAKEX台灣區積分賽（高雄場）」分別榮獲亞軍和季軍，是新北唯一同時2隊獲獎的學校，消息傳回學校，師生同感榮耀，期許未來可以在台北場比賽拿下佳績。

2個團隊分別由板橋高中數理資優班3位學生以及選修課「機器人動手做」的5位學生組成，由於板橋高中通過新北創新教育加速器計畫，讓該校在今年度獲得300萬的經費補助。

校方利用這筆經費於暑假開辦「格鬥機器人營隊」、「APCS 邁向五級分」、「影音基礎編輯設計營」和「C＋＋ 從零開始——站穩二級分」等多元的暑期營隊，提升學生對資訊、科技的學習動機。

高二學生陳岷彥說，競賽讓自己學習到許多無法從正規課程中學習的東西，從前的學習只需應付考試，但這比賽不只設計機器，還要注意每個可能發生的情況，期望在下次台北場的比賽能獲得更好的經驗。

校長賴春錦對於學生勇奪兩項大獎非常欣慰，她表示，校方設置「智慧機器人學苑」專屬空間，開設了無人機編程設計營隊、機器人套件研習等課程。希望能夠帶給學生更多元的學習機會，同時透過各式比賽從實戰中汲取經驗，豐富學生的學習歷程。

指導老師鄭政富表示，學生們花了非常多的時間研究與討論，過程中遇到許多挫敗都要一一找出問題並解決，這樣的學習能讓學生印象深刻，也希望他們繼續加油，有機會代表國家去比賽、為台灣爭光。

(中時 )