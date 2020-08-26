住戶瘋狂檢舉 路易莎13年創始店不敵檢舉關門。（中天新聞）

位於台北市松山區民生東路三段，在地經營長達13年的路易莎連鎖咖啡創始店驚傳歇業。背後原因竟是因為房東與住戶起了糾紛，住戶開始輪番檢舉周圍店家，如今6間店面只剩1間，業者不堪檢舉，只能相繼搬離。

位於台北市松山區民生東路三段，在地經營長達13年的路易莎連鎖咖啡創始店驚傳歇業。（摘自googlemap）

在台頗具知名度的連鎖咖啡路易莎，22日無預警宣布「路易莎民生店」將永久停業。據了解，跟路易莎店面房東與附近住戶糾紛有關。《中天新聞》報導，這起導火線來自於地下室電錶爭議，大樓住戶不滿開始瘋狂檢舉周圍店家的油煙問題，6間向房東承租的電家，無一倖免。

甚至有業者因不堪檢舉，拉起紅布條，表示「拜託不要再檢舉了！留口飯給我們吃，大家都有老小要養」。附近業者也無奈說，「我們只是想吃一口飯過日子而已，我們也有繳稅啊，為什麼不讓我們做呢？」

而路易莎總公司對此也作出聲明，表示「只是承租店面而已，至於房東和住戶間糾紛，則不便發表意見」。但路易莎總公司也提到，未來將另選位置，做更好的旗艦店。

(中時新聞網)