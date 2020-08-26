行政院正研議成立數位發展部，國家通訊傳播委員會（NCC）部分業務將併入數位發展部，外界關注NCC未來動向，據了解，NCC為獨立機關，不會裁撤，將專責監理業務，僅是將NCC與產業發展、科技相關業務移撥到數位發展部，保留監理業務。

蔡總統日前表示，將會研議成立負責資訊、資安、電信、網路與傳播五大領域的數位發展部。行政院組改已經到了盤整完成的階段，近期正確認人力調動、官員職務列等的細節問題，待行政院長蘇貞昌拍板後，有機會在立法院開議前送出，並在新會期處理。

行政院組織法修正案於2020年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自2012年啟動組織改造，目前還有五個部會未完成組改，包括內政部下設國家公園署、交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。

蘇貞昌今天被媒體問及，組改案是否可能在立法院新會期送出，他表示，政府組織會與時俱進，所有組織應該怎樣做比較好，一直在盤點，未來如果各方面研擬出一致意見後，自然會送請立法院審議。

(工商 )