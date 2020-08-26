實力派女星楊謹華曾5度入圍金鐘獎，卻總與獎項擦肩而過，今年她以民視《鏡子森林》再度入圍，第3度角逐金鐘戲劇節目最佳女主角。巧的是，2016年楊謹華以《一把青》入圍，被柯佳嬿《必娶女人》奪走視后，今年再度入圍，又碰上柯佳嬿《想見你》，雙姝再度交鋒爭奪視后。

民視《鏡子森林》入圍6獎項，包括男女主角、新人獎、導演、編劇及戲劇節目獎。楊謹華表示，「知道入圍那一刻心情是很平常心，但知道導演鄭文堂、編劇鄭心湄以及男主角姚淳耀跟新人獎瑭霏都有入圍，真的很替他們開心，因為團隊下了很大的功夫，很感動可以讓評審看到，自己在拍攝《鏡子森林》的過程也非常滿意，謝謝評審」。

民視《鏡子森林》入圍55屆金鐘獎男女主角、新人獎、導演、編劇及戲劇節目6獎項。（民視提供）

姚淳耀以《鏡子森林》入圍戲劇節目男主角獎，2016年他曾獲金鐘行腳節目主持人獎，這回首度以演員身份入圍，得知入圍消息，當下剛上完健身課，看到手機滿滿訊息，愣了數秒才反應過來，開心地說「謝謝鄭導願意相信我，也花很多時間讓我成為『阿侯』，也謝謝謹華姐讓我更進入角色，也恭喜謹華姐入圍」，也感謝帶他入行的陳駿霖導演，開啟他的演員之路，也會繼續努力。

姚淳耀以《鏡子森林》入圍金鐘最佳節目男主角獎。（民視提供）

瑭霏以《鏡子森林》入圍戲劇節目最具潛力新人獎，她聽到入圍消息當下很震驚，愣了3秒後立刻飆淚，「感謝民視、鳳凰藝能以及鄭文堂導演，給我這個機會，謝謝他們如此信任我，把『子文』這個角色交付予我，為了不辜負大家的期望，我對這個角色付出很多努力，也放了很多的感情，這次有幸入圍最佳新人，對我真的是最大的鼓勵」。

《鏡子森林》瑭霏入圍金鐘戲劇節目最佳新人獎。（民視提供）

編劇鄭心媚表示，「《鏡子森林》是我過去16年記者生涯點滴累積出來的作品，所以能以這部戲入圍，對我來說意義重大。很感謝評審們對這部戲的青睞，也希望能因為入圍讓大家更注意到這部戲，從裡頭看到新聞工作對社會的重要性，以及還有許多堅守理念的記者在為大家『知』的權力在努力」。入圍戲劇節目導演獎的李權洋、鄭文堂紛紛表達開心之意。

《鏡子森林》編劇鄭心媚入圍金鐘獎，她坦言「這是我過去16年記者生涯點滴累積出來的作品，所以能以這部戲入圍，對我來說意義重大」。（民視提供）

《鏡子森林》導演鄭文堂入圍金鐘獎，他開心說「耶！謝謝大家，我愛大家」。（民視提供）

《鏡子森林》導演李權洋入圍戲劇節目導演獎，表示謝謝大家，很幸運可以跟鄭文堂導演團隊合作，非常愉快。（民視提供）

(中時 )