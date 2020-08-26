農曆7月鬼門開，民間流傳禁忌多，有許多事情是不可以做的，但也讓不少人疑惑，究竟有沒有依據？根據嘉義臨水道壇道長黃聖彥表示，依道家觀點來看，農曆7月是沒有禁忌的。

《三立新聞網》訪問到黃聖彥道長時表示，鬼月民俗禁忌確實不少，像是不要到海邊戲水、怕被抓交替、不要在晚間剪指甲，擔心指甲的精氣鬼魅會吞食、不要晚上穿白、黑、紅衣服亂跑，一般來說，白黑是傳統習俗、紅衣象徵受冤屈要變厲鬼報仇、不要叫人的名字怕三魂七魄被叫走、不要拍人肩膀，因為人有三把火分別在頭和左右肩、不要吹口哨、唱歌因為怕鬼跟和不要深夜逗留在外，因為夜晚屬陰如果氣場低容易被卡陰等禁忌。

不過黃聖彥指出，俗稱鬼月的農曆7月在道家眼中其實是沒有禁忌的，反而是行善佈施的月分，他表示，在三官經內有提到，是地官赦罪的月分，上蒼慈悲大開赦罪之門，讓孤幽眾等來到人間接受施食。

道長打破沉默，打臉農曆7月禁忌，黃聖彥還強調，總歸一句話，眾多禁忌也是長輩想要晚輩平安所說出來的，事實上，農曆7月平常心渡過就好， 諸惡莫做、眾善奉行，就會是一個平安吉祥的月分。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)