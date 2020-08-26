《想見你》男女主角許光和、柯佳嬿不負眾望雙雙入圍金鐘獎男女主角獎。（衛視中文台）

天心在《最佳利益》飾演資深冷血律師。（華視提供）

莫允雯以《用九柑仔店》入誒金鐘獎女主角獎

第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公布，戲劇節目女主角方面，天心以《最佳利益》與《想見你》的柯佳嬿展開雙視后對決，而2016年以《一把青》角逐視后失利敗給柯佳嬿的楊謹華，今年更以《鏡子森林》捲土重來，與《苦力》苦命女林玟誼、《用九柑仔店》中的「臭臉維納斯」莫允雯一起角逐本屆金鐘視后。男主角獎項部分，許光漢挾著夯劇《想見你》高人氣不負眾望入圍，力戰以《誰是被害者》、《罪夢者》雙料入圍戲劇節目、迷你劇集男主角獎項的張孝全，兩世代男神對壘精彩可期。

張孝全對於風光入圍兩項男主角獎，維持他一貫低調風格表示：「謝謝評審！謝謝所有一起合作的演員與劇組工作人員，這大家共同努力的成果，非常感謝！」他在《誰》劇中飾演患有亞斯伯格症的鑑識官，與失散多年的女兒李沐有多場經典對手戲，李沐也以該劇入圍新人獎。

許光漢因主演夯劇《想見你》光速爆紅、名利雙收，晉升演技派新男神，他獲知入圍後表示：「謝謝大家的肯定，很開心能夠入圍，其他入圍者也都是很優秀的演員，值得學習的對象， 所以能入圍我真的倍感榮幸，非常感謝！自己私心希望我們團隊能多得一些獎， 因為沒有好的故事、好的團隊陪伴，是沒辦法有今天成果的，由衷希望他們能夠得獎， 最重要的是，希望佳嬿前輩，能再次奪金！」

再度挑戰視后的柯佳嬿得知入圍後，平常心回應：「謝謝評審、謝謝大家喜歡這部戲，入圍很開心，會繼續努力拍戲。 期待《想見你》團隊在9月26日（頒獎典禮當天）有好成績。」

天心第一時間得知自己再度入圍，開心笑說：「鬆了一口氣，有臉見人了！」她2011年曾以《我的完美男人》拿下金鐘視后，這回以《最佳利益》的王牌律師再度入圍，她透過經紀人表示「謝謝製作人慧玲、導演立書、編劇珮瑜、文梓，還有最重要的幕前幕後團隊。」

以《用九柑仔店》入圍女主角獎的莫允雯聽到自己入圍時人在跟客戶開會，一聽到公布到她的名字時，她跟經紀人兩人在客戶面前大哭，她語無論次地說：「我因為完全沒有期待，所以不敢置信，客戶好貼心還幫我查新聞確認。太驚喜了。我還無法把我的驚喜用文字形容，手還在發抖的打字！」

除了視帝、視后競爭激烈，男女配角今年也是實力堅強的「死亡之組」，公視大戲《苦力》同時有楊烈、蔡阿炮入圍，與《國際橋牌社》的馬力歐、《用九柑仔店》的侯彥西、《嗜罪者》曹晏豪角逐男配角獎；女配角獎則由資深演員李璇、金鐘入圍常客謝瓊煖，力戰戲劇女神蔡淑臻、李劭婕、袁艾菲，老將新秀同場競逐。

(中時 )